الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة توصيات لتفعيل سياسة الأمن والدفاع

صراحة – محمد المحسن : اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل في اعقاب اجتماع مشترك لوزراء الشؤون الخارجية والدفاع لدول الأعضاء الــ 28 ، حزمة من التوصيات لتفعيل سياسة الأمن والدفاع.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية فدريكا موغيريني ، في تصريح صحفي، إن مذكرة التفاهم التي تم اعتمادها تتضمن تدابير لتحسين قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بطريقة أسرع وأكثر فعالية كجزء من نهج شامل للاتحاد الأوروبي .

وتشمل هذه التدابير إنشاء وتخطيط وتنفيذ القدرة العسكرية ضمن هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي الحالية التابعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، لأجل تخطيط وتنفيذ مهمات عسكرية غير تنفيذية.