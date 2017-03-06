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6 مارس, 2017   1932

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة توصيات لتفعيل سياسة الأمن والدفاع

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صراحة – محمد المحسن : اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل في اعقاب اجتماع مشترك لوزراء الشؤون الخارجية والدفاع لدول الأعضاء الــ 28 ، حزمة من التوصيات لتفعيل سياسة الأمن والدفاع.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية فدريكا موغيريني ، في تصريح صحفي، إن مذكرة التفاهم التي تم اعتمادها تتضمن تدابير لتحسين قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بطريقة أسرع وأكثر فعالية كجزء من نهج شامل للاتحاد الأوروبي .
وتشمل هذه التدابير إنشاء وتخطيط وتنفيذ القدرة العسكرية ضمن هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي الحالية التابعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، لأجل تخطيط وتنفيذ مهمات عسكرية غير تنفيذية.

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