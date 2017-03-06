دوريات الأمن توقع بوافدٍ آسيوي يروج المسكر بالقصيم

صراحة – خالد الحسين : تمكنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم من الإيقاع بوافدٍ من جنسيةٍ آسيوية متهماً بتصنيع وترويج العرق المسكر ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم رصد المتهم ( ٢٩ سنة ) والقبض عليه أثناء قيادته مركبةٍ من نوع هايلوكس تويوتا داخل مدينة بريدة ، وضبط بحوزته ثلاثة عشر عبوةً سعة ٢ لتر مملؤةً بمادة العرق المسكر ومبلغاً مالياً يزيد على الأربعة الآف ريال ..

موضحاً بأنه جرى إيقاف المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..