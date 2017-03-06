امير مكة يرعى الحفل الختامي لجائزة الفوزان لعمارة المساجد الأحد المقبل

صراحة – نواف العايد : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، الحفل الختامي لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في نسختها الثانية الأحد المقبل ، بمدينة جدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس أمناء الجائزة ،حيث سيتم الإعلان عن المساجد الفائزة على مستوى دول الخليج العربي.

ونوه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ بدر الدوله ، بما تقوم به جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد من تكريم المتميزين في بناء المساجد بهدف الدعم وإظهار المساجد والقائمين عليها بصورة تليق، مشيرا إلى أن الجائزة تسعى للارتقاء بعمارة المساجد، وتحفيز المهندسين والمصممين المعماريين العالميين على الإبداع في تصميم بيوت الله، إلى جانب تطوير وتعزيز الوعي بأهمية الدور المعماري لبيوت الله في إطار عملي يتفاعل مع البيئة المحيطة، ويحقق التوازن التكاملي بين جمالية وروحانية المسجد وعوامل البيئة العملية المحيطة به.