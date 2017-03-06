أمير حائل يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبيد الشمري

صراحة – فيصل القحطاني : تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، جموع المصلين في جامع الملك فهد بحائل، للصلاة على شهيد الواجب الرقيب عبيد بن محمد بن مقبل الخمسان الشمري، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقدم سموه العزاء لأشقاء وأبناء الشهيد ، وقال سموه : إن العزاء لنا قبلكم في استشهاد أحد أبطال الوطن الأوفياء، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي ولي العهد، ولسمو أمير منطقة حائل على تعازيهم ومواساتهم مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن ، سائلين الله أن يبقي هذا الوطن شامخا وآمنا، وأن يتقبل الله شهداء الوطن ويسكنهم أعلى درجات الجنة.

رافق سموه وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .