كأس الأمير فيصل: الأهلي يقلص الفارق إلى نقطتين عن الهلال

صراحة – خالد الحسين :قلص فريق الأهلي الفارق النقطي عن الهلال متصدر دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم إلى نقطتين بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الهلال بالرياض ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة .

وارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بالمركز الثاني ، مقابل 38 نقطة للهلال بالمركز الأول ، وثالثا القادسية بـ 33 نقطة ، ورابعا النصر بـ 32 نقطة ، وخامسا الشباب بـ 28 نقطة ، وسادسا الاتحاد بـ 27 نقطة ، وسابعا الجيل بـ 25 نقطة ، وثامنا أحد بـ 22 نقطة ، وفي المركز التاسع الفيصلي بـ 20 نقطة ، بفارق الأهداف عن الفتح العاشر ، والحادي عشر الوحدة برصيد 12 نقطة ، بفارق الأهداف عن الخليج الثاني عشر ، والثالث عشر هجر بـ 10 نقاط ، والأخير التعاون بـ 9 نقاط .