حزب فيون يعيد ترشيحه للانتخابات الرئاسية بالإجماع

صراحة – وكالات : أكد زعماء حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، الاثنين 6 مارس/آذار، بالإجماع دعمهم لمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، في ختام اجتماع أزمة عقد في باريس.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، قوله: “اللجنة السياسية كررت بالإجماع دعمها لفرانسوا فيون”.. “الجمهوريون موحدون”، حول مرشحهم.

ويأتي تأكيد حزب فيون لترشيحه، في وقت يعتزم القضاء الفرنسي توجيه الاتهام له على خلفية شبهات حول منحه وظائف وهمية لزوجته واثنين من أبنائه.

يشار إلى أن محققين كانوا قد داهموا منزل فيون وزوجته الخميس، وقاموا بتفتيشه في إطار تحقيق في قضايا “اختلاس من أموال الدولة” و”الاعتداء على الممتلكات العامة” و”الرشوة”.

وأصر فيون، بداية مارس/آذار الإعلان عن الانسحاب من السباق في الانتخابات الرئاسية، وانتقد من “تخلى عنه” بعد أن تصاعدت الضغوط من داخل حزبه على خلفية الفضيحة.

وكان تيري سولير، كبير المتحدثين باسم فرانسوا فيون، أعلن انسحابه من الحملة الانتخابية للمرشح وكتب في حسابه على تويتر: “قررت إنهاء دوري كمتحدث باسم فرانسوا فيون والانسحاب من حملته”.