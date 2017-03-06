جامعة الطائف تنفذ مسابقة العروض المسرحية القصيرة غدًا

صراحة – الطائف : ينظم نادي المسرح بجامعة الطائف غداً مسابقة العروض المسرحية القصيرة على مسرح كلية التربية بجامعة الطائف .

وتأتي المسابقة ضمن أنشطة جامعة الطائف تحت شعار “كيف نكون قدوة ” ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وأوضحت اللجنة المنظمة للمسابقة أن العرض المسرحي ينفذ على مدى يومين من خلال أربع مسرحيات وهي” أنا مسرور ياقلعة ، الساعة 12 صباحا ، والمشفى الليلي ، والظل ” للمخرجين جمعان الذويبي ومحمد السفياني وبدر الغامدي ومطر السواط .