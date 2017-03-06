مقتل 7 مسلحين وضبط 6 آخرين وسط سيناء

صراحة – وكالات : تمكنت قوات الجيش المصري اليوم من قتل سبعة مسلحين وأصابت ثلاثة آخرين، خلال عمليات مداهمات وملاحقات للعناصر المسلحة في وسط سيناء.

وأفاد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان أن القوات المصرية تمكنت من ضبط ستة مسلحين، بالإضافة إلى خمسة آخرين يشتبه في تورطهم في معاونة العناصر المسلحة.

وأضاف إنه تم تدمير بؤرتين إرهابيتين، فضلاً عن التحفظ على عدد من العربات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في التحركات عبر الدروب والوديان، واستهداف قوات الشرطة والجيش المصري .