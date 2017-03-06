نائب جمهوري يؤكد عدم وجود دليل على مزاعم ترامب بتنصت أوباما على مكالماته

صراحة – وكالات : قال نائب جمهوري يرأس لجنة إشرافية بمجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين إنه لم ير دليلا مباشرا يؤيد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلفه باراك أوباما تنصت على مكالماته.

وأضاف النائب جيسون تشافيتز رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) “حتى الآن لم أر أي شي مباشرة يؤيد ما قاله الرئيس.”

وزعم الرئيس الجمهوري يوم السبت أن الرئيس الديمقراطي السابق أوباما أمر بالتنصت على الهواتف الخاصة بمقر حملة ترامب لانتخابات الرئاسة عام 2016 ببرج ترامب في نيويورك.

وطلب البيت الأبيض من الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بحث ما إذا كانت إدارة أوباما أساءت استغلال سلطاتها وذلك في إطار تحقيق يجريه الكونجرس في تدخل روسيا في الانتخابات.

وقال مسؤول بأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي طلب من وزارة العدل هذا الأسبوع رفض مزاعم ترامب التنصت على هواتف بمقر حملته لأنها غير صحيحة ويجب تصحيحها لكن الوزارة لم تفعل ذلك.

وقال تشافيتز إن توصل لجنة للمخابرات بمجلس النواب ،تحقق في صلات روسية مزعومة، لحقيقة مزاعم التنصت سيستغرق وقتا وإن اللجنة التي يقودها ستلعب دورا مساندا في ذلك.