انطلاق فعاليات معرض البناء والإنشاء بالدمام

صراحة – واس : افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم فعاليات معرض البناء والإنشاء (BUILDEX 2017) في دورته الـ «19» الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بمقرها بالدمام، ويستمر لمدة أربعة أيام .

ونوه المهندس الجبير بالجهود المبذولة من قبل معارض الظهران والمشاركين في التنظيم، لافتا النظر إلى أن العمل في المعارض يشهد تطورا ملموسا، وقد ظهر ذلك جليا في حسن التنظيم، مما يعكس أهمية هذه المعارض والأثر التي تتركه هذه المناسبات، مبينا أن معرض البناء والإنشاء حدث كبير يتوافق مع الطفرة التي تشهدها المملكة في البناء والإنشاءات القائمة في مشاريع الإسكان والبنى التحتية.

وأكد أن النهضة التي تعيشها المملكة كان لا بد أن يواكبها برنامج يتناسب مع الاحتياج الفعلي في صناعة البناء من الدرجة الأولى، وفي استخدام المعدات أيا كان نوعها، مبينا أن المعرض يمثل تجمعا للشركات التي قدمت عروضا ونماذج تدل على تقنية وإبداع في اختيار المواد، وتقدم المنتج الوطني، متمنيا أن يتكرر هذا المعرض لما يساهم فيه من نقل التقنية والمعدات للمستهلكين والقطاع الخاص.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أن المنتج السعودي يتجه للمنافسة العالمية من خلال بعض الشركات التي وجدنا لديها نسب تصدير لدول أوروبية، مشيراً إلى أن الأمانة تفتح المجال أمام الشركات السعودية، لتقديم منتجاتها التي تستخدمها في مشروعاتها، حيث تعطى المنتجات المحلية الأولوية في الفوز بمشاريعها أو مشاريع القطاع الخاص، مؤكداً أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو إبراز المنتجات بمختلف أنواعها واستخداماتها، لاختصار الوقت والجهد أمام الشركات والأفراد في الحصول على المعدات أو المواد التي تستخدم في تنفيذ المشروعات .

من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية محمد بن حمد الحسيني افتتاح أمين المنطقة الشرقية للمعرض الذي يمثل الدعم الحقيقي الذي تحظى به المعارض التي تسهم في استمرارية العمل على وتيرة ثابتة ومتطورة، وتعطينا مساحة عريضة للإبداع من خلال استقطاب المعارض العالمية.

وأشار إلى أن المعرض سيعكس كل ما وصلت إليه كبرى الشركات المحلية، والمشاركة من الدول المختلفة من أحدث معداتها الثقيلة والرافعات، بالإضافة إلى العروض المباشرة التي تشرح كيفية عمل المعدات انطلاقا من أهداف المعرض التي تدعو إلى إبراز الدور الفاعل والتطور الملموس الذي يشهده القطاع في المملكة، وتسليط الضوء على تطور الصناعة والتقنية المحلية في هذا المجال، مؤكدا أن المعرض أنهى استعداداته لاستقبال الحدث الأبرز.

وأبان الحسيني أن المعرض يحظى بمشاركة محلية ودولية، ويستقطب أبرز الأسماء وكبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، كما يجمع كبار المنتجين والموزعين من أبرز الشركات المصنعة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وإسبانيا والصين والهند والإمارات العربية المتحدة وعدد آخر من البلدان المشاركة، مشيرا إلى أن المعرض يستقبل زواره من قطاع الأعمال والمتخصصين والمستفيدين من الساعة من 4 عصرا – 10 مساء، ويوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات مع جهات الاختصاص والدول التي سجلت تقدما ونجاحات مميزة في القطاع.