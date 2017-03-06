الدولار يرتفع مع تراجع اليورو

صراحة – وكالات : ارتفع الدولار يوم الاثنين محققا مكاسب على حساب اليورو بعد أن استبعد رئيس وزراء فرنسي سابق خوض الانتخابات الرئاسية في تطور من المرجح أن يعزز فرص المرشحة المناوئة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان.

كان آلان جوبيه الذي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا من 1995 إلى 1997 قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين أنه لن يخوض السباق الرئاسي.

وأظهر استطلاع رأي يوم الجمعة أنه إذا حل جوبيه محل فرانسوا فيون الذي يعاني من تداعيات فضيحة كمرشح ليمين الوسط فمن المرجح أن يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات على أن يحل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ثانيا وهو ما قد يخرج لوبان من السباق.

ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن لوبان المنتمية إلى أقصى اليمين ستخسر أمام ماكرون أو فيون في جولة الإعادة فإن المستثمرين يخشون من نتيجة انتخابية جديدة ليست في الحسبان.

وتراجع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0584 دولار لينزل بعد نبأ قرار جوبيه من أعلى مستوى في أسبوعين الذي لامسه مقابل الدولار في وقت سابق من يوم الاثنين.

وارتفع الدولار نحو 0.4 بالمئة مقابل الفرنك السويسري والكرونة السويدية والجنيه الاسترليني.

لكنه انخفض إلى 113.90 ين لينزل عن أعلى سعر في أسبوعين 114.74 ين الذي سجله يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.66 بعد أن انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع بأوائل المعاملات الأوروبية.