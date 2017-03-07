ردًا على كوريا الشمالية .. ماليزيا تمنع مسؤولي سفارة بيونغ يانغ من مغادرة البلاد

صراحة – وكالات : منعت ماليزيا، اليوم ، جميع مسؤولي سفارة كوريا الشمالية من مغادرة البلاد.

وقال وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي إن مصلحة الهجرة حظرت مغادرة المسؤولين في سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية ردا على فرض بيونغ يانغ حظرا مماثلا على الماليزيين في كوريا الشمالية.

وكانت بيونغ يانغ قد منعت في وقت سابق جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، ما يجعلهم رهائن محتملين وسط أزمة متفاقمة بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في كوالالمبور.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الثلاثاء 7 مارس/آذار أن “جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد إلى حين حل المسألة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب”.