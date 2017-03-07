أمانة القصيم تصدر أول “رخصة فورية” عبر بوابة بلدي الإلكترونية

صراحة – القصيم : أصدرت أمانة منطقة القصيم الأسبوع الماضي أول رخصة فورية الكترونية تصدر من أمانة القصيم عبر بوابة الخدمات البلدية “بلدي ” وذلك بعد أتمام الربط التقني بالبوابة.

وذكر المركز الإعلامي لأمانة القصيم أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة خطوات تعمل عليها الأمانة بغية تحقيق الانسجام مع متطلبات خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن برامج ومبادرات التحول البلدي 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى اختصار وقت وجهد المستفيد وتحقيق جودة الخدمات , وأوضح المركز إلى ان الخدمة تشمل أنشطة محددة حيث يسمح للمستفيد من إصدار الرخصة بشكل ذاتي بعد توفير جميع المتطلبات اللازمة ويصدرها بشكل فوري , ويتم التحقق والمعاينة لاحقاً ,وأشار المركز إلى ان العمل على هذه الخطوة نتاج تعاون بين الادارة العامة للتقنية المعلومات , وإدارة الرخص الصحية والمهنية , والإدارة العامة للصحة البيئة في الامانة والجهات المختصة في وزارة الشئون البلدية والقروية.