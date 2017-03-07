الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تزويد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بجميع المعلومات

صراحة – وكالات : التقى وزير العدل اليمني الدكتور خالد با جنيد ووزير الثقافة اليمني مروان دماج في عدن أمس منسق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالجزاءات ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أحمد حميش .

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الانسانية بمحافظة تعز جراء القصف والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة.

وأكد الوزيران وفقا لوكالة الأنباء اليمنية حرص الحكومة على تزويد فريق الخبراء بجميع المعلومات لإيضاح الحقائق أمام لجنة العقوبات الأممية وتسهيل مهامها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .

وشددا على أهمية المضي في الاجراءات الضرورية لتنفيذ التدابير التي تضمنتها القرارات الدولية ضد الطرف الانقلابي للحد من قدرة قادة الميليشيا على الاستمرار في تمويل الحرب ضد أبناء اليمن .