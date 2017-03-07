ماليزيا تكشف عن مكان اختباء المشتبه بهم في قتل أخ الزعيم الكوري

صراحة – وكالات : كشف قائد الشرطة الماليزية، اليوم، عن مكان اختباء 3 مواطنين من كوريا الشمالية مطلوبين للاستجواب فيما يتصل بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالي.

وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة الماليزية، “إن ما يصل إلى ثلاثة كوريين شماليين مطلوبين للاستجواب فيما يتصل بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية لجأوا إلى سفارة بلدهم في كوالالمبور”.

وتابع أبو بكر متسائلا، “ما طول المدة التي يريدون أن يمكثوا فيها بالسفارة… هذه مسألة وقت قبل أن يخرجوا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سلطات بيونغ يانغ لا تبدي تعاونا مع التحقيقات.

وكانت ماليزيا قد أصدرت قرارا الثلاثاء يحظر على جميع مسؤولي سفارة كوريا الشمالية مغادرة البلاد.

وقد حددت الشرطة أسماء سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين لصلتهم بالواقعة، كما كشفت تحقيقات سابقة مع فتاة يشتبه بتورطها في اغتيال جونغ نام، أنها حصلت على 90 دولارا للمشاركة، فيما كانت تعتقد أنه برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية.

وكانت السلطات الماليزية قد أكدت رسميا أن سبب وفاة كيم جونغ نام الذي كان يعيش في المنفى، يعود إلى التسمم بغاز VX ، إثر اعتداء عليه في مطار كوالالمبور يوم 13 فبراير/شباط الماضي، عندما كان في طريقه إلى ماكاو، وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن المشتبه بهم بقتله توجهوا إلى بيونغ يانغ عبر جاكرتا ودبي وفلاديفوستوك.

يذكر أن صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية أشارت إلى أن كيم جونغ نام، الذي كان يقيم في ماليزيا، اختبأ بعد إعدام زوج عمته جانغ سونغ-تيك، الذي كان شخصية بارزة في حكومة كوريا الشمالية.