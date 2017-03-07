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7 مارس, 2017   2737

القوات العراقية تسيطر على فرع البنك المركزي في الموصل

جنود من الشرطة الخاصة العراقية اثناء اشتباكات في الشورة قرب الموصل يوم 29 اكتوبر تشرين الأول 2016. تصوير: جوران توماسفيتش - رويترز

صراحة – وكالات : ذكر متحدث عسكري أن قوات الأمن العراقية سيطرت، اليوم، على الفرع الرئيسي للبنك المركزي في الموصل الذي نهبه تنظيم الدولة الإسلامية لدى اجتياحه للمدينة في 2014.

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي وهو متحدث باسم وحدات النخبة بوزارة الداخلية إن قوات الرد السريع سيطرت أيضا على مبنى كان يضم المحكمة الرئيسية للتنظيم.

وعُرفت المحكمة بإصدار أحكام قاسية منها الرجم وإلقاء الناس من على أسطح المباني وقطع اليد.

ويقع فرع البنك المركزي والمحكمة في نفس المنطقة التي يوجد بها مجمع المباني الحكومية الرئيسي الذي اقتحمته قوات الرد السريع الليلة الماضية.

 

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