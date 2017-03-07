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7 مارس, 2017   3151

حالة الطقس: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة

الغبار الطقس

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى وسط وشمال المملكة. وسماء غائمة جزئياً على جنوب ووسط وشمال المملكة مع فرصة تكون السحب الركامية على شمال شرق المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

 

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