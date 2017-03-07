الشؤون الإسلامية تواصل تنظيم دورات مراقبي المساجد ومشرفي الصيانة في منطقة الجوف

صراحة-سكاكا:تختتم غداً الأربعاء فعاليات دورة مراقبي المساجد، ومشرفي الصيانة في منطقة الجوف ، التي نظمها معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة .

وكانت فعاليات الدورة ــ التي تستمر ثلاثة أيام ــ قد بدأت يوم أمس الأول بمحاضرة ألقاها مدير مركز الدعوة والإرشاد في الرياض الدكتور فيصل بن سعود العنزي بعنوان ” مسائل مهمة في فقه الصلاة والأذان “, بعد ذلك ألقى رئيس قسم المراقبين في وكالة الوزارة لشؤون المساجد إبراهيم بن عبدالعزيز السريع شرحاً عن كيفية ” مراقبة المساجد وإعداد التقارير” .

ويلقي اليوم فيصل العنزي محاضرة بعنوان ” عمل مراقبي المساجد وتعلقه بالشعيرة العظمى في الإسلام, ثم محاضرة لمندوب الإدارة العامة للمتابعة محمد بن إبراهيم الرصيص بعنوان ” التعامل مع منسوبي المساجد وفق اللوائح والأنظمة” ، فيما يحاضر رئيس وحدة البرامج المتخصصة للمكاتب التعاونية صالح بن خليفة الكليب عن ” فن التعامل مع مشكلات المسجد”.

ويختتم برنامج الدورة بمحاضرة بعنوان ” فن التعامل مع مشكلات المسجد ” يلقيها صالح الكليب ، ثم تقام ورشة عمل بعنوان ” مسؤولية المراقبين .. الواقع والمأمول ” للمشاركين في الدورة .

وبين مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة ، أن هذه البرامج تأتي بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ومتابعة معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري , اللذين يحرصان على خدمة بيوت الله ، والعناية بها وبمنسوبيها, وتطوير العمل ورفع مستوى التنافس بين المراقبين , وتعزيز روح التواصل بين منسوبي المساجد والمراقبين , بما يسهم ــ بإذن الله تعالى ــ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله الذي هو من صميم عمل الوزارة ورسالتها الشرعية ، مشيراً إلى أن هذه الدورات ومثيلاتها تقام بصفة دورية في فروع الوزارة ، وإداراتها في مختلف مدن ومحافظات المملكة