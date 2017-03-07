الحملة الوطنية السعودية تواصل تقديم مساعداتها للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري من خلال تقديم العديد من الوصفات الطبية

صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم مساعداتها للأشقاء من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وذلك من خلال عمل العيادات التخصصية والصيدلية الشاملة التابعة لها، حيث قامت بصرف أكثر من 7399 وصفة علاج خلال شهر فبراير الماضي، شملت أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الفئات السنية .

ولفت المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني النظر إلى أن الاشقاء السوريين من سكان المخيم يقصدون العيادات التخصصية

السعودية لتنوع الاختصاصات الطبية فيها التي توفر الرعاية الصحية المتكاملة لهم ولأسرهم الذي يكمله عمل الصيدلية المتكاملة في العيادات التي تتوافر بها الاصناف العلاجية لجميع الامراض المتوقعة في مثل هذه البيئة .

وأكد المدير الاقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان من جانبه أن الاهتمام بالجانب الصحي يعد من أولويات الحملة الوطنية السعودية، التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للأشقاء اللاجئين، وذلك من خلال تأمين كادر طبي متخصص صاحب كفاءة طبية عالية.

وأوضح أن العيادات التخصصية السعودية ستستمر في تقديم الخدمات العلاجية لأشقاء السوريين في مخيم الزعتري .