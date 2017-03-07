أسعار النفط تستقر لليوم الثالث والأنظار على بيانات اقتصادية

صراحة-وكالات:استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر للجلسة الثالثة يوم الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن اتجاه للسوق في الوقت الذي يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر تخفيضات تنفذها أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة.

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 55.90 دولار للبرميل مع استقرار الدولار دون تغير مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما وضع بعض الضغوط على النفط المقوم بالعملة الأمريكية.

وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 53.15 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدي سي.إم.سي ماركتس إن المستثمرين ينتظرون بيانات اقتصادية من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع من بينها بيانات الواردات والصادرات الصينية المنتظر صدورها غدا الأربعاء لاستشفاف اتجاهات التداول.

وعززت وكالة الطاقة الدولية الضغط على الأسعار بتوقعها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022.

وقالت الوكالة في تحليلها للسوق لأجل خمس سنوات “النفط 2017” إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل بينما سينمو إنتاج النفط الصخري ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2022 في حال ارتفاعها إلى 80 دولارا للبرميل.