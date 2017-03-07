“مدن” تنجح في تشغيل مبناها الإداري بصناعية الرياض الثالثة بالطاقة الشمسية

صراحة-الرياض:أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن نجاح تجربتها في استخدام نظام الطاقة الشمسية لتغذية مبناها الإداري بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض بالطاقة الكهربائية.

وقالت الهيئة اليوم إن نظام التغذية بالكهرباء يتم باستخدام الخلايا الشمسية مع نظام تخزيني للطاقة يسهم في تقليل التكلفة، والمحافظة على البيئة، بجانب كونه مصدرا مجانيا ونظيفا للطاقة، تنعدم فيه نسبة المخلفات أو الانبعاثات الضارة أو الأخطار،ويبلغ إجمالي الطاقة المستخلصة في المشروع 103 كيلو واط، وهي قادرة على تغطية مساحة المشروع، بمتوسط طاقة إنتاجية يومية (558 كيلو واط في الساعة ، ويستخدم في توليدها (350) خلية شمسية.

يذكر أن المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، التي تمتد على مساحة مليون متر مربع ، تضم أكثر من 90 مصنعاً جاهزاً، خصصت للصناعات الغذائية والخفيفة الصديقة للبيئة والمشروعات النسائية، ومنها 36 مصنعاً تم تشييدها على مساحة 1170متراً مربعا، فيما شيد 36 مصنعاً آخر على مساحة 820 مترا مربعا.

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