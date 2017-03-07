مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع علاج سوء التغذية في 8 محافظات يمنية

صراحة-الرياض:قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استجابة عاجلة للنداء الذي أطلقته عدد من المنظمات الدولية والصحية لعلاج سوء التغذية في, 8 محافظات يمنية, وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ورفع الناطق الرسمي للائتلاف الشريك المنفذ صالح باناعمة في مؤتمر صحفي بالمكلا أمس, الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها وتمويلها لمشروع علاج سوء التغذية الذي سيكون له بالغ الأثر في التخفيف والحد الكبير من سوء التغذية المتفاقم في اليمن.

فيما أشاد المدير التنفيذي للائتلاف المهندس فهمي منصور بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود في اليمن, مستعرضاً جملة المشروعات المقرر تنفيذها في القريب العاجل التي تُعنى بالإيواء والتموين الغذائي .

يذكر أن المشروع سينفذ في محافظات البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع وتعز, ويهدف إلى دعم المراكز الصحية بالمستلزمات الضرورية لوحدة الغذاء والعيادات المتنقلة ووضع الإرشادات الخاصة بسوء التغذية التي ستوزع في المستشفيات والمراكز الصحية.