مياه القصيم تضاعف كفاءة محطة معالجة مياه الصرف بالمذنب بنسبة 100%

صراحة-بريدة :أعلنت المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم، عن ارتفاع كفاءة العمل في محطة معالجة مياه الصرف الخامسة بمحافظة المذنب بنسبة 100% .

وبين مدير مياه منطقة القصيم المهندس إبراهيم الرقيبة، أن ارتفاع الطاقة التصميمية للمحطة بهذه النسبة تدل على زيادة الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والمحافظة على الثروات المائية تطوير تقنيات المحطة وتحويل المعالجة من ثنائية إلى ثلاثية سيقدم للمنطقة 4 فوائد أساسية، أهمها إمكانية استخدام المياه المعالجة في الزراعة بشكل أمن، بالإضافة إلى أن استخدام هذه المياه المعالجة في الزراعة يقلل من الحاجة للسماد لتوفر النيتروجين والفسفور وعناصر أخرى ضرورية للنباتات.

وأشار الرقيبة إلى أن المشروع أيضاً سيسهم بشكل فاعل في القضاء على المستنقعات غير المعالجة مما يحمي من انتشار الأوبئة البيئية، علاوة على منع حدوث التلوث المايكروبي في مصادر المياه.

وتوقع الرقيبة أن يستفيد من المشروع الذي كلف أكثر من 51 مليون ريال مع محطة البكيرية، أكثر من 40 ألف مستفيد في المنطقة، مشيراً إلى أن المحطة دعمت بأنظمة تحكم ومراقبة متقدمة،وأخذ بالإعتبار إمكانية ربط المحطة .