وزير الطاقة ونظيره الروسي يبديان ارتياحهما للتعاون بين دول منظمة ” أوبك ” والدول الأخرى خارج المنظمة

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم ، معالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، في مدينة هيوستن الأمريكية ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “أسبوع سيرا” السنوي للطاقة، الذي تتواصل أعماله حتى العاشر من مارس الجاري.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية، حيث أبدى الوزيران ارتياحهما لدرجة التعاون بين الدول المنتجة تحت مظلة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك الإحدى عشرة دولة الأخرى خارج المنظمة، مشيدين بالالتزام القوي لغالبية تلك الدول، من حيث تخفيض إنتاجها حسب الاتفاقية المبرمة في العاصمة النمساوية فيينا في العاشر من ديسمبر الماضي 2016.

ونوه الوزيران بأهمية الالتزام الدقيق من الدول كافة التي أبرمت الاتفاقية وكمية التخفيض المطلوبة والمتفق عليها.