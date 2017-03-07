“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أيرلندا

صراحة-الرياض:رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية أيرلندا.

وأوضحت الهيئة أن قراراها، جاء بعد الاطلاع على تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الذي يفيد بتصنيف أيرلندا دولة مسيطرة بالنسبة لمرض جنون البقر (BSE)، وقيام الجانب الأيرلندي باستكمال جميع المتطلبات الواردة في آلية رفع الحظر المعتمدة لدى الهيئة، وموافقة وزارة الزراعة والأغذية والبحرية بأيرلندا على الاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في إرساليات لحوم الأبقار ومنتجاتها المصدّرة إلى المملكة العربية السعودية.

واعتمدت الهيئة، وزارة الزراعة والأغذية والبحرية بأيرلندا جهة رقابية معتمدة، وجرى تفويضها باعتماد منشآت تصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها المرخصة من قبلها والخاضعة لرقابتها إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.