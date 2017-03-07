برنامج توعوي عن استعمالات الأدوية في سجن أبها العام

صراحة-أبها:بدأت كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد في تفعيل برامج الشراكات وخدمة المجتمع مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، حيث نظمت أمس برنامجاً توعوياً في سجن أبها العام في إطار الشراكة بين مديرية السجون بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد بأبها وشركائهم الداعمين .

وقدم طلاب الكلية المشاركين في تنفيذ البرنامج شرحاً لنزلاء السجن عن أبرز الأدوية التي يكثر استخدامها وتقديم الإرشادات بشأن طرق تناولها والآثار الجانبية لبعضها، بحضور مدير شعبة التأهيل والإصلاح العقيد محمد بن سيف ومدير السجن العقيد عايض الشهراني .

يذكر أن هذا البرنامج التوعوي يأتي ضمن برامج الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجامعة بناء على اتفاقية الشراكة التي وقعت مؤخرا بين الجامعة والسجون بحضور سمو أمير منطقة عسير.