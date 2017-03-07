(يسّر) يستعرض مسيرة المملكة في الحكومة الإلكترونية بدولة قطر

صراحة-الرياض:انطلقت مساء أمس أولى مشاركات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “كيتكوم 2017م”) الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 6-8 مارس 2017م.

وأوضح المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي، أن البرنامج يشارك في جلسات النقاش التي يتضمنها المؤتمر، التي تشمل عدداً من النقاط المهمة في مجال الحكومة الإلكترونية، وآليات رفع كفاءة الجهات الحكومية في دول الخليج لتتمكن من خدمة جمهور التعاملات الإلكترونية الحكومية على مستوى الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن جلسات النقاش تستعرض مجموعة من أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب، فضلاً عن الخروج بجملة من التوصيات التي تضمن تحقيق التطور المنشود.

وأشار إلى أن البرنامج يشارك بجناح خاص بالمعرض المصاحب يستعرض مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، ومدى التطور الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في خدمة المستفيدين (أفراد – جهات حكومية – قطاع أعمال)، بالإضافة إلى تعريف المشاركين وزوار المعرض بما يقدمه البرنامج من خدمات ومنتجات للجهات الحكومية، مثل البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) وقناة التكامل الحكومية (تكامل GSB)، والشبكة الحكومية الآمنة (GSN) بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني (آمر) وغيرها من المنتجات والخدمات الاستشارية.

وأكد الشعيبي أن البرنامج يسعى من خلال المشاركة إلى إبراز التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في جانب التعاملات الإلكترونية الحكومية، فضلاً عن إبراز جهود المملكة كبلد يهتم بتقنية المعلومات كأحد عناصر التنمية الوطنية المستدامة.