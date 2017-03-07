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7 مارس, 2017   3243

وظائف أكاديمية للجنسين بالسنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود

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صراحة- الرياض:أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء)، بمرتبة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، واستاذ) في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية)، ومدرسي لغة انجليزية للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة بالجامعة.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين، أن التقديم على هذه الوظائف يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة الدكتوراه بالانتظام من جامعة معترف بها، ولا يقل تقديره عن جيد جدًا في درجة البكالوريوس والماجستير.
وأفاد أن التقديم سيبدأ الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، داعيًا الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://dfpa.ksu.edu.sa/.

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