مدير عام إدارة المجاهدين ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القيسي

صراحة-العارضة :نقل المدير العام الإدارة العامة للمجاهدين الدكتور عبدالله بن محمد السويد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لأسرة شهيد الواجب يحيى بن جبريل القيسي ، أحد منسوبي فرع إدارة المجاهدين بجازان ، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالشريط الحدودي بمحافظة العارضة بمركز قيس في منطقة جازان.

وعبّر الدكتور السويد أثناء زيارته لأسرة الشهيد بمحافظة العارضة أمس ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله من الشهداء، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية والأمنية من واجب ديني ووطني وبطولي في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وأبناء وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على اهتمامها الدائم بأبنائها في كل مكان ولمدير عام المجاهدين على مواساتهم، مشيرين إلى أن فقيدهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي ، وسائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .