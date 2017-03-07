الأمير فيصل بن خالد يؤسس ويدشن 470 مشروعا بتعليم عسير

صراحة-عسير:يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، صباح غد الأربعاء ،مشاريع تعليمية بتعليم المنطقة بقيمة تتجاوز مليار ريال ، فيما يطلع سموه على عدد من المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن إجمالي المشاريع بلغ 470 مشروعا تعليمياً ، منها 74 مشروعا تم استلامها وتشغيلها بقيمة 583 مليون ريال ، و أشرفت الإدارة على تنفيذ 315 مشروعا منها 49 مشروعا لهذا العام ،بقيمة تتجاوز 404 ملايين ريال ، فيما تم استلام 81 مشروعا جرى ترميمها وتأهيلها مؤخرا بقيمة تجاوزت 174 مليونا .

وأضاف آل كركمان : تمكنت الإدارة العامة للتعليم ، من خفض نسبة المباني المستأجرة إلى ما نسبته 15%خلال الخمسة أعوام الماضية ، وفقا لخطة الإدارة الرامية إلى توفير بيئات تعلم مناسبة للطلاب والطالبات على وجه الخصوص ، ومنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام .

وأكد آل كركمان ، أن الإدارة ماضية لتفعيل مدرسة المستقبل وفق مكوناتها المختلفة ، من خلال تطبيق معايير عالمية في الجودة ، واستخدام طرق وأساليب تدريسية متنوعة تؤكد ” التجربة و الممارسة و التعاون و الذاتية” ، وتعليم أنماط التفكير بطرق عملية فعالة ، فضلا عن إعداد الطلاب والطالبات للتعامل مع عالم اليوم الذي يتسم بالسرعة والتغير ، والتركيز على إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين ومن أبرزها

القدرة على التكيف ” المسئولية الشخصية “،ومهارات الاتصال ،والإبداع والتطلع الفكري ،والتفكير النقدي والتفكير المنظومي ،ومهارات المعرفة الخاصة بالمعلومات والوسائط ،ومهارات التعامل والتعاون مع الآخرين ،وتحديد المشكلات وصياغتها وحلها ،والتوجيه الذاتي ،والمسؤولية الاجتماعية وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030م .

ورفع آل كركمان شكره وتقديره نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة إلى سمو الأمير فيصل بن خالد لقاء دعمه لبرامج التعليم في المنطقة ، والمتابعة الحثيثة من لدن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى .

من جهته أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني ، أن المشاريع الجديدة ستحدث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المنطقة لاشتمالها على بيئات تعلم ذات جودة عالية ، ومن شأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التعليم .