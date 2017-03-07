رئاسة الحرمين لـ “الموظفين”: هدفنا تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية واستشعار المسؤولية

صراحة-الرياض:تراهن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن عملية التأكد من سير الخطط الموضوعة، والتعليمات الصادرة، والمبادئ المعتمدة، بهدف الوقوف على مواطن الضعف والخلل و تصحيحها ، لا يتم إلا من خلال الرقابة, لذلك حرصت منذ عدة سنوات على استحداث إدارة تتولى مهمة الرقابة دُعّمت بكفاءات إدارية، جديرة أن تتولى تلك المهمة لتحقيق سير إنتاجية الموظفين وضمان تواجدهم في أماكن عملهم، طيلة فترة الدوام اليومي سواء في الميدان بالمسجد الحرم أو بقية الأقسام والإدارات بالرئاسة، إلى جانب إصلاح وتقويم الأداء الوظيفي عبر الجولات الميدانية والحملات التثقيفية، تعزيزاً لمفهوم الرقابة الذاتية واستشعار المسؤولية، لدى الموظف.

وقال مدير إدارة المتابعة الشيخ محمد الشمراني أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً؛ عمارة وصيانة، ونظافة وتنظيماً، خدمةً لضيوف الرحمن.

وأضاف:” إن من تلك الشواهد على اهتمام قادتنا إنشاء رئاسة عامة تعنى بشؤون الحرمين الشريفين وتشرف عليهما إشرافا مباشراً، من خلال الإدارات المختلفة، ومن ضمنها إدارة المتابعة، التي يتلخص دورها في الرقابة، وإصلاح الخلل، والتقويم لأداء الموظفين، وترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظف، من خلال الجولات الميدانية، والحملات التثقيفية.

وبين أن إدارة المتابعة تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة، من لدن صاحب المعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

لافتاً إلى أن إدارة المتابعة تضم ( 79) موظفاً، متسلحين بالعلم والمعرفة، والمهارات اللازمة، للقيام بالمهام المناطة بهم، وتهدف الإدارة بصورة عامة إلى العمل على التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح، والتعليمات المعمول بها، والمتابعة المستمرة لضمان سير العمل، والانضباط السلوكي للموظفين، والتحقيق في جميع القضايا والمنازعات، وإعداد التقارير الدورية عن نشاطات الإدارات وإنجازاتها، والملحوظات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل