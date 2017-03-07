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7 مارس, 2017   3197

بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني

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صراحة-الرياض:عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر, في مقر المجلس بالرياض أمس, اجتماعاً مع عضو البرلمان البريطاني نصرت غاني, في إطار زيارتها الحالية للمملكة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في شتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين .
حضر الاجتماع, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس .
تجدر الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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