خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت

صراحة-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

قام بتسليم الرسالة لسمو أمير دولة الكويت ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز لدى استقبال سموه له في قصر بيان اليوم.

حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح .