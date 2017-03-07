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7 مارس, 2017   3381

قوات الأمن الخاصة تكمل استعداداتها للمشاركة باختتام فعاليات تمرين ” وطن 87 “

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صراحة-الرياض:أكملت قوات الأمن الخاصة استعداداتها للمشاركة بالتطبيقات النهائية بالتمرين المشترك “وطن 87” ، حيث وصلت درجة الجاهزية لقدر كبير من الدقة العالية والسرعة الفائقة في تطبيق التمارين التي تحاكي واقع العمليات الإرهابية المحتملة وفقاً لسيناريوهات معدة مسبقاً لهذا الغرض .
وتستخدم قوات الأمن الخاصة في التمرين أحدث الاسلحة والتجهيزات والمعدات الخاصة لمثل هذه العمليات بمتابعة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي ، بمشاركة قوات مماثلة من جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

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