قوات الأمن الخاصة تكمل استعداداتها للمشاركة باختتام فعاليات تمرين ” وطن 87 “

صراحة-الرياض:أكملت قوات الأمن الخاصة استعداداتها للمشاركة بالتطبيقات النهائية بالتمرين المشترك “وطن 87” ، حيث وصلت درجة الجاهزية لقدر كبير من الدقة العالية والسرعة الفائقة في تطبيق التمارين التي تحاكي واقع العمليات الإرهابية المحتملة وفقاً لسيناريوهات معدة مسبقاً لهذا الغرض .

وتستخدم قوات الأمن الخاصة في التمرين أحدث الاسلحة والتجهيزات والمعدات الخاصة لمثل هذه العمليات بمتابعة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي ، بمشاركة قوات مماثلة من جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .