مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6993.13 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.78 نقطة ليقفل عند مستوى 6993.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الطباعة والتغليف, والأبحاث والتسويق, وسوليدرتي تكافل, وتهامة, وأنابيب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الجزيرة ريت, والرياض ريت, ونادك, وتكافل الراجحي, والخليج للتدريب, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 1.28% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, واستثمار, والطباعة والتغليف, وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والطيار, والراجحي, والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 77.51 نقطة ليقفل عند مستوى 5764.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1401 صفقة.

وكانت أسهم شركات باعظيم, والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, والصمعاني, وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات أبو معطي, وبحر العرب, وريدان, وباعظيم, والعمران, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أبو معطي, وبحر العرب, وريدان, وباعظيم, والعمران, هي الأكثر نشاطا في القيمة.