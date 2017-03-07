الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارة ومعهد الإدارة العامة

صراحة – خالد الحسين :شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون للتخطيط والتطوير بين إمارة المنطقة وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، وذلك تماشياً مع أنشطة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لمعهد الإدارة ومنسوبيه نظير إسهاماته، مؤكداً أهمية التدريب والتطوير لإحداث التغيير للأفضل.

وتأتي اتفاقية التعاون التي تستمر لمدة عامين وتشرف عليها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة, استكمالاً لبرامج وخطط مشروع “كيف نكون قدوة” في جانبه التدريبي من خلال تدريب منسوبي الأجهزة الحكومية بالمنطقة, وزيادة التحفيز الذاتي لدى الموظف عبر برامج تدريبية محددة ذات صلة بالمشروع وتغطى كل محاوره, حيث سيقدم المعهد برامجه التدريبية في كل من مجالات الإدارة , والسلوك الوظيفي , ومهارات التعامل مع المستفيدين .

وتعمل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة على عقد شراكات تدريبية مماثلة مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز, وجامعة أم القرى, وجامعة جدة.