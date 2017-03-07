حملة (#24ساعة_توفير) تحث على استخدام نظام التوجيه الملاحي في المركبة لتوفير استهلاك الوقود

صراحة – نواف العايد : حثت حملة ( # 24 ساعة_توفير ) المواطن والمقيم على التقيد بعدة نصائح عند شراء مركبة جديدة.

وقالت الحملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة : من الأمور المهمة عند الرغبة في الشراء البحث عن “بطاقة اقتصاد الوقود” كونها المرشد لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.

وطالبت الحملة بالانتباه كذلك لعدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل “الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،… إلخ”، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وأكدت أن المحافظة على الحالة الفنية الجيدة للمركبة، من خلال الصيانة الدورية تساعد على المحافظة على معدلات استهلاك الوقود، حيث إن صيانة المركبة بشكل دوري، أمر مهم جداً، لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

وبينت الحملة أنه من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود في المركبة معرفة الوجهة بشكل دقيق باستخدام نظام التوجيه الملاحي سواء في المركبة أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة .