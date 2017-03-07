هيئة الرياضة تعلن مسودة لائحة حوكمة الأندية الرياضية وإجراءات معالجة تعثرها المالي

صراحة – محمد المحسن : أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن نشر مسودة لائحة حوكمة الأندية الرياضية وإجراءات معالجة تعثرها المالي وذلك رغبة منها في إشراك الأندية والوسط الرياضي وذوي العلاقة بالاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال مدة شهر من تاريخه وذلك بهدف الاستفادة من آراء المختصين والمهتمين قبل اعتماد اللائحة بشكل رسمي .

وأوضحت الهيئة أن هذه اللائحة جاءت كنتاج للعديد من ورش العمل التي تمت بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمشاركة المختصين من القانونيين والماليين .

وأشارت الهيئة أنه يمكن التواصل وإبداء الملاحظات على الايميل المخصص Law@gsa.gov.sa في موعد أقصاه يوم الأربعاء 8 /7 /1438هـ الموافق 5 /4 /2017م ، لإطلاع على التفاصيل الكالمة للمسودة .

وتحتوي المسودة على 5 أبواب ، الأول منها التعريفات وأهداف اللائحة ، والثاني حوكمة الأندية ..تتضمن 8 فصول منها الجمعية العمومية ، ومجلس إدارة النادي ، والمحاسب القانون والإفصاح والشفافية ، وتعارض المصالح ، وأصحاب المصالح ، والمعايير المهنية والأخلاقية ، والتدابير الوقائية .

أما الباب الثالث عن إجراءات معالجة التعثر المالي للأندية الرياضية .. ، وتتضمن إدارة الضبط والتحقيق ومركز التحكيم الرياضي ، وإعادة التنظيم المالي للنادي ، وفي الفصل الرابع لحل وتصفية النادي ، والمخالفات والعقوبات .. ، أما الباب الخامس سيخصص للأحكام الختامية .