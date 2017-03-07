تعليم القصيم يطلق مسابقة “تاريخ وطن” بإدارة الإشراف التربوي

صراحة – خالد الحسين :دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان مسابقة ” تاريخ وطن ” بإدارة الإشراف التربوي – قسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية ” بنين – بنات ” .

وتأتي المسابقة انطلاقًا من دور تعليم القصيم في تفعيل تعزيز وتعميق استشعار الولاء والانتماء للوطن وغرسها في نفوس الناشئة وتحصينهم ضد الأفكار الدخيلة .

وأوضحت رئيسة قسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية ، صاحبة المبادرة الدكتور سميرة المضيان أن المسابقة ستكون على كتاب مختصر تاريخ الدولة السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الذي يتحدث عن تاريخ الدولة السعودية, مشيرة إلى أن الهدف من طرح المسابقة هو أهمية الكتاب في تاريخ الوطن وتعميق وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب والطالبات , حيث امتاز الكتاب بتقديم تاريخ الوطن بطريقة شيقة جذابة سهلة مناسبة لجميع القراء على مختلف أعمارهم.

وبينت أنه قد شكلت لجنة علمية لوضع الأسئلة وفرز الإجابات ، ورصدت جوائز قيمة للفائزين والفائزات ، مفيدة بأن آخر موعد لتسليم الإجابات بتاريخ 15 / 7 / 1438 هـ ، من خلال موقع إدارة تعليم القصيم على الرابط التالي :

http://qassimedu.gov.sa/files/waten.htm