بحضور وزير الصحة.. توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى ألفريد بأستراليا

صراحة – نواف العايد : بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقعت الوزارة اليوم عقد اتفاقية تعاون بين مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى ألفريد بأستراليا , الذي يعد رائداً على مستوى العالم في مجال الحوادث والإصابات والعناية الحرجة ، إضافة إلى التعاون مع جامعة موناش لتقديم برامج الماجستير في مجال إدارة الحوادث والإصابات .

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تقديم التدريب والتعليم الطبي والتقني اللازم من قبل مستشفى ألفريد الذي سيسهم في إنشاء مركز متخصص للحوادث من المستوى الأول في المملكة ، ويتم من خلاله انطلاق شبكة من المراكز التابعة لـ “الصحة” والتي ستكون النواة الأساسية في حالات الحوادث .

ويستند التعاون المشترك على خمسة محاور أساسية تشارك بشكل كبير وفعال في تأسيس مركز الحوادث والإصابات من المستوى الأول محلياً وعالمياً وهي تأهيل الكوادر الطبية لإستقبال الحوادث والإصابات وطرق الإنعاش ، وتطوير الخدمات المقدمة في مجال الحوادث والإصابات ، والبرامج التدريبية لاستقبال ومعالجة الحوادث والإصابات ( التخصص الدقيق والزمالة والدورات التدريبية والماجستير ) ،وإنشاء شبكة أون لاين مترابطة للتسجيل وإحالة حالات الحوادث والإصابات وإنشاء مركز أبحاث متخصص في مجال الحوادث والإصابات .