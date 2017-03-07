تدشين مبادرة “متجر المعرفة” في مدرسة بالحكم الإبتدائية والمتوسطة بالباحة

صراحة – محمد المحسن :دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش أمس, مبادرة “متجر المعرفة”، كتجربة نوعية، وعددا من أركان البرامج الثقافية والتوعوية, وذلك في مدرسة بالحكم الإبتدائية والمتوسطة, بحضور مدير مكتب التعليم بالمندق عبدالعزيز الزهراني, وقادة العمل التربوي والتعليمي ومشرفي المكتب ومعلمي المدرسة ومنسوبيها.

وتتضمن البرامج على ركن التوعية المرورية، وركن البرنامج الوطني “فطن”، وركن اللغة العربية, كما تتلخص مبادرة “متجر المعرفة” في إنشاء متجر خاص يمكّن الطالب من التسوق من منتجاته المختلفة وفقاً لما يجمعه من نقاط ومكتسبات من خلال تفعيله للقيم والسلوكيات الإيجابية المرصودة من قبل معلمي المدرسة ومرشدها وقائدها.

ويشمل المتجر العديد من المعروضات التربوية والتعليمية والترفيهية التي تقدم للطالب بأساليب مشوقة بصورة تحثه على القراءة واقتناء الكتب النافعة وتحقيق الاستفادة القصوى من مراكز مصادر التعلم في البحث والمطالعة علاوة على القيم السلوكية التي يتبناها البرنامج, كالمحافظة على مقتنيات المدرسة ومرافقها والتبكير في الحضور إليها, بالإضافة إلى العناية بملفات الإنجاز والواجبات كما يتيح المتجر لجميع الطلاب والمعلمين المشاركة في برامجه واقتناء محتوياته المتعددة من خلال التسجيل المباشر أو بالترشيح من قبل المعلم وقائد المدرسة, بهدف تحقيق المنافسة الشريفة بين جميع الطلاب وإثراء روح العمل الخيري والتطوعي مع إبراز الجوانب المضيئة في شخصية الطلاب.

من جانبه عبر مخايش عن سعادته بما شاهد من مهارات إبداعية من القائمين على تنفيذ البرامج التربوية في المدرسة، وخص بالشكر صاحب المشروع” متجر المعرفة ” على مبادرته النوعية التي تنمّ عن إبداع أبناء المنطقة وقدرتهم على مواكبة الانفجار المعرفي والتقني بما يساير ثقافة العصر الحديث المبنية على سرعة الحصول المعلومة وطرق الحصول عليها بكل يسر وسهولة عبر الوسائل التقنية الحديثة.

وأكد أن رواج ثقافة الإبداع والإلهام والمبادرات في الميدان التربوي، هدفاً من أهداف تعليم المنطقة التي يسعى لإرسائها في المدارس حتى تصبح البيئة التربوية أكثر جاذبية، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى شحذ هِمم الميدان التربوي نحو الإبداع حتى يكون التعليم أكثر تفاعلًا ونشاطًا.