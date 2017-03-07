وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزيلندي مجمل الأوضاع في المنطقة والعالم

صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

وعقب الاستقبال تم توقيع مذكرة تشاور سياسية بين البلدين.

حضر الاستقبال مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد الصالح، والمستشار بوزارة الخارجية الأستاذ ماجد العبدان.

فيما حضره من الجانب النيوزيلندي سفير نيوزيلندا لدى المملكة هاميش ماكماستر والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية النيوزيلندي.