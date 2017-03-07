ضبط شقة سكنية بحي عروة حولها وافدون إلى معمل لتصنيع الحلويات

صراحة – خالد الحسين : ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الرقابية، شقة سكنية بحي عروة حولها وافدون إلى معمل لتصنيع الحلويات

وأوضح وكيل أمين المنطقة للخدمات المهندس محمد بن عبد الله سليهم أنه ورد لغرفة عمليات الأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بالاشتباه في شقة يقطنها وافدون، حيث شكل فريقا من المراقبين الصحيين بالأمانة، وجرى مراقبة الشقة واتضح أنها سكنية تحوي على مواد غذائية بداخلها .

وأضاف أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية دوهمت الشقة وهي عبارة عن معمل لصناعة الحلويات، ضبط خلالها العاملين بها، وكميات كبيرة من الحلويات تقدر بأكثر من 1500 كلجم ومواد آخرى مجهولة المصدر اتلفت لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، فيما أحيل الوافدين إلى وحدة الضبط لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .