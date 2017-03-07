مطار الأمير نايف الدولي يستقبل أول شحنة طيور عبر المحجر‏ قادمة من البحرين

صراحة – نواف العايد : وصلت صباح أمس أول شحنة طيور حية لمحجر مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، تتضمن 700 من الطيور والدواجن النادرة، قادمة من مملكة البحرين.

ويأتي وصول أول شحنة بعد اكتمال وزارة البيئة والمياه والزراعة تجهيزها لمكتب المحجر الزراعي الذي تبلغ مساحته 500م .

ويتكون المحجر من مكتب للإدارة، وشعبة للحجر الحيواني، تنظم عملية استيراد الإرساليات الحيوانية، وشعبة للحجر النباتي ستنظم استيراد وتصدير الإرساليات لأنحاء العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن السماح بالاستيراد والتصدير عبر مطار الأمير نايف سيسهل على السكان تصدير التمور التي تتميز بها المنطقة مما سيضاعف عمليات التصدير.

كما سيسهل افتتاح المحجر عمليات استيراد وتصدير الحيوانات الأليفة والطيور، إضافة إلى تسهيل عمليات تصدير واستيراد الورد والبذور والشتلات التي تزدهر في المنطقة .