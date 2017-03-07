وزير التعليم يرعى فعاليات منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة

صراحة – فيصل القحطاني : رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم , فعاليات منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة الثالث الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ويستمر ثلاثة أيام.

وفي بداية فعاليات المنتدى قام معاليه بجولة على معرض استراتيجيات التدريس الحديثة يرافقه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع واستمع الحضور إلى شرح موجز عن الاستراتيجيات المعروضة والتي وصل عددها إلى 48 استراتيجية .

وقال معالي وزير التعليم ” المنتدى يهدف إلى عرض وإطلاع التربويين على كافة الاستراتيجيات الممكن تطبيقها في الميدان التعليمي، وتوسيع دائرة أفق التدريس وتغيير استراتيجيات التعليم في المدارس، وهي فرصة طيبة تقيمها إدارة تعليم الرياض، ونتمنى أن نراها في جميع مناطق المملكة، وتنتشر المشاريع الإبداعية التي من الممكن تطبيقها في الفصل الدراسي لتغيير نمطية التدريس من التقليدي إلى التفاعلي، ومساعدة الطلاب على التفكير وحل المشكلات والتفاعلات داخل الفصل ” .

وأضاف: ” نطمح أن تكون فصولنا الدراسية فصول تعطي الطالب فرصة للتعلم الحقيقي والتفاعل والاستكشاف والبحث والتساؤل، وكل هذه عناصر أساسية تساعد على توسيع دائرة أفق المعرفة، والاستزادة من العلوم والمعارف وتنمي لديهم التفكير النقدي الذي نحتاجه في مدارسنا “، مؤكداً أن مسألة تطوير المناهج مستمرة ولا تقف عند حدود أو مشروع معين، وهناك مراجعة دائمة للمناهج الموجودة حاليا ً.

بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة المصاحبة للمنتدى حيث ألقى الأستاذ الدكتور صالح الدوسي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز محاضرة بعنوان “النموذج الرباعي في التدريس بحضور 1800 معلم ومعلمة ، كما انطلقت فعاليات الورش التدريبية على الاستراتيجيات المعروضة والمعتمدة بمشاركة 80 معلما ومعلمة .

من جانب آخر افتتحت مديرة عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم نهاية الخنين الجناح النسائي الذي نظمته الإدارات النسائية بتعليم الرياض ورافقتها المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل ومديرة الإشراف التربوي ريم الراشد.

ويحوي القسم النسائي للمنتدى أركان عرض متنوعة اُنتخِب أفضلها على مستوى مكاتب التعليم وستكون هناك ورش تدريبية مصاحبة للمعرض كما ستعرض 19 استراتيجية تدريس 16 منها معروفة و3 مبتكرة , وشارك في المنتدى 92 معلمة وزعن على 30 ركنا .