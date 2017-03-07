أمانة الجوف تطلق شاشة إلكترونية لضبط أسعار الخضار والفواكه

صراحة – محمد المحسن : أطلقت أمانة منطقة الجوف شاشة عرض الكترونية داخل سوق الخضار المركزي تتضمن قائمة أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق، كفكرة حديثة لتطوير أنظمة العمل بالسوق المركزي للخضار والفواكه. وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة ، وتعدّ الأولى على مستوى المملكة حماية منها للمزارعين والمستهلكين وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية .

وأفاد أنه يمكن من الجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لكافة المنتجات الزراعية، وتحدث بشكل يومي من قبل الدلالين المعتمدين بإشراف من قبل مراقبي الأمانة ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني ، مع التشديد على الرقابة الصحية والمخبرية على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكة وتطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين .

وأوضح الشراري أنه سيتم من خلال الشاشة الالكترونية عرض أفضل مبسط متميز بشكل شهري من ناحية النظافة وخلوه من المخالفات مما يجعل المباسط تتسابق للحصول على التميز في تقديم الأفضل للمستهلك بإشراف من إدارة الأسواق .