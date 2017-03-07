استمرار القبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

صراحة – خالد الحسين : أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن استمرار التقديم بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط : www.rsaf.gov.sa .

وبينت اللجنة شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ( ويستثنى من شروط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب)، الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، أن لا يقل عمر المتقدم عن (١٧) سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد عن (٢٤) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

كما اشترطت أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، أن يكون غير متزوج، اجتياز المقابلة الشخصية، أن لا يقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن (٦٥%) درجة، أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠سم)، أن لا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد)، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

واشارت اللجنة الى ان الخريج من هذا المعهد يحصل على رتبة وكيل رقيب فني في احدى التخصصات من علوم الطيران والعلوم الفنية والإلكترونيات والمراقبة الجوية وغيرها من تخصصات القوات الجوية، ويمتاز المعهد بتدريس اللغة الانجليزية والتخصصات الفنية المختلفة كما ان هناك فرصة للابتعاث للدراسة في الخارج والاستفادة من التقنيات الحديثة واخر ما توصلت له العلوم الفنية والتكنولوجيا .