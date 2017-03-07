“الصحة” توقع عقد تأهيل وتجهيز مركز الكشف المبكر للأورام بالأحساء

صراحة – فيصل القحطاني : بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقعت الوزارة اليوم عقد تأهيل وتجهيز مركز الكشف المبكر للأورام بالأحساء ، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون ريال .

وتتضمن الاتفاقية التي مولها عبدالعزيز العفالق تأهيل وتجهيز مركز المبنى المجاور لمستشفى الأمير سعود بن جلوي في الأحساء إنشائياً بما يتناسب مع احتياجات الكشف المبكر للأورام ،وتكمن أهمية المشروع في السعي لاكتشاف مرض السرطان بالمراحل الأولى مما يزيد من فرص الشفاء بإذن الله .

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين ، وسيتم تسمية المركز باسم مركز عبدالعزيز العفالق.