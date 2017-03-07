وزيرا العدل والتجارة يناقشان تطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030

صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وناقش الاستقبال عددا من الملفات والتوصيات الخاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بحث الملفات في إطار تكامل الجهود والأدوار بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار في المملكة, واتفقا على تشكيل فريق عمل موحد من الوزارتين لتنسيق العمل وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة بما يخدم المستفيدين.

وأشاد معالي وزير العدل بالتعاون المتميز والشراكة المثمرة مع وزارة التجارة والاستثمار، مبيناً أن وزارة العدل تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي ستسهم في دعم بيئة أداء الأعمال، لاسيما رفع كفاءة قضاء التنفيذ، الذي حقق نجاحات مميزة خلال فترة قصيرة، مبيناً أن نسبة نمو طلبات التنفيذ ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة العدلية من خلال عدة مسارات منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية وقياس الأداء والمؤشرات وضبط الإجراءات والمتابعة، والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية واستقطاب الكفاءات والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة، وتعزيز الجانب الحمائي للمجتمع.