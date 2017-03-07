الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية

صراحة – فيصل القحطاني : هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر لكن التحركات ظلت محدودة مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هذا الأسبوع ومزيد من المؤشرات على الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1222.29 دولار للأوقية، ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 1.80 دولار إلى 1223.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.80 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 27 يناير عند 965.90 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 769.45 دولار للأوقية.